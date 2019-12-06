Более 680 домов уничтожены в Австралии из-за лесных пожаров

В Австралии в результате лесных пожаров сгорели более 680 домов и 1,4 тыс. административных построек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс, на территории региона зафиксированы около 104 пожаров, 41 из них удалось остановить.

В шести районах действует предупреждение о чрезвычайном уровне опасности, в семи жителей готовят к эвакуации.

Известно, что с начала пожаров погибли 4 человека, более 30 пострадали. Уничтожено свыше 2 млн гектаров леса, в том числе национальные парки и места обитания коал.