Мать продала ребенка за $2 тысячи около начальной школы

Жительница штата Кентукки в США была арестована после того, как пыталась продать ребенка незнакомцам перед зданием начальной школы. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 31-летняя Мария Доминго-Перез продала за $2 тыс. одного из своих пяти детей мужчине и женщине. Сделка была совершена около здания начальной школы.

Сотрудники в школе были обеспокоены благополучием детей из семьи Доминго-Перез, поэтому следил за несовершеннолетними. В то время как женщина совершала сделку, на место прибыла полиция и задержала участников сговора.

Первоначально Доминго-Перес давала офицерам «противоречивые показания», но полиция заявила, что позже призналась, что отдала ребенка мужчине и женщине.

На данный момент дети задержанной находятся под присмотром сотрудника школы.