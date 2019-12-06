На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за опасного волнения Берингова моря

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за опасного волнения в акватории Берингова моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что в первой половине ночи 7 декабря в акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидается опасное волнение. Явление сохранится до средины дня 8 декабря.

В ЦУКС ГУМЧС России заявили, что опасное волнение угрожает только судам с низким классом, находящимся в море и не укрытым в бухтах.

Проводится оповещение экипажей судов, которые находятся в штормовых районах и рекомендуется укрыться о непогоды в безопасных местах.