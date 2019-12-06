Жительница Лондона заставила мужа и любовника драться за нее насмерть

Жительница Лондона заставила биться насмерть ее мужа и любовника, чтобы выбрать, кто из них останется с ней. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, 35-летняя Аста Юскаускен была замужем за 42-летним Гидруисом Юскаускасом, однако решила завести роман с 25-летним Мантасом Кведарасом, который ранее сидел в тюрьме в Литве.

Отмечается, что Юскаускас не хотел разводиться с женой и у них продожались сексуальные отношения.

Женщина решила устроить дуэль, чтобы выбрать, с кем из двух мужчин она останется, так как они оба требовали, чтобы она осталась только с одним.

16 июня мужчины созвонились по телефону, а на следующий день, Юскаускас был найден мертвым. На его теле были обнаружены по меньшей мере 35 ножевых ранений — в шею, грудь и плечо.

По словам прокурора Хью Дэви, женщина заранее знала, что Кведерас намерен причинить по серьезный вред Юскаускасу, и она поощряла его.

После убийства женщина пустила Кведераса в свой дом и выборочно удалила текстовые сообщения с мобильных телефонов, после чего они вызвали полицию.

Отмечается, что Юскаускен отрицает заговор с целью убийства воспрепятствование осуществлению правосудия.