В деле о самоубийстве следовательницы из Сочи появились две аудиозаписи

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В деле о самоубийстве 23-летнего сочинского следователя Марии Клочковой появились две записи телефонного разговора сестры погибшей Анны и начальника отделения полиции Хостинского района СУ УВД по Сочи Андрея Хвостова. Об этом родственница погибшей рассказала «Газете.Ru».

По словам девушки, первый звонок она совершила 7 октября — на следующий день после того, как следователя изнасиловал сослуживец. На тот момент, кроме Анны, никто из семьи не знал о случившемся.

«Мы переживали за ее состояние, позвонили Хвостову, сообщили, что она нуждается в восстановлении. Эти записи были сделаны для моей сестры, потому что она хотела знать, что он ответит. Я не люблю играть в испорченный телефон и просто записала, чтобы дать ей послушать. Потом не удалила», — рассказала Анна Клочкова.

Во второй раз она связывалась с начальником отделения, чтобы указать на следователя, который изнасиловал ее сестру, а также сообщить о намерениях Марии покончить жить самоубийством.

«Мы просили перевода. Я четко сказала, кто ее изнасиловал. Он пообещал уволить его – в итоге она вернулась домой и сообщила, что он продолжает работать. Хвостову просто насрать, ведь это не его ребенок. Я удивлюсь, если узнаю, что руководство не привлекло его к ответственности», — заключила сестра погибшей.

Ранее 23 ноября в сочинском отделе полиции было найдено тело Марии Клочковой. По предварительной версии, девушка могла совершить суицид из-за ссоры с сослуживцами.

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