Из всех детсадов Николаева эвакуируют детей из-за сообщения о минировании
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Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют детей из всех детских садов украинского Николаева из-за сообщения о минировании, передает агентство «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникации управления Национальной полиции Украины в регионе.
По последней информации, было получено анонимное сообщение о минировании всех детских садов города.
В полиции отметили, что на местах работают оперативные службы, проводится эвакуация детей из помещений детских садов.
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