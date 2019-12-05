Из всех детсадов Николаева эвакуируют детей из-за сообщения о минировании

Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют детей из всех детских садов украинского Николаева из-за сообщения о минировании, передает агентство «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникации управления Национальной полиции Украины в регионе.

По последней информации, было получено анонимное сообщение о минировании всех детских садов города.

В полиции отметили, что на местах работают оперативные службы, проводится эвакуация детей из помещений детских садов.

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