Гости Международного форума добровольцев приняли участие во Всероссийской акции «Добрые уроки»

5 декабря по всей стране проходит Всероссийская акция «Добрые уроки», направленная на популяризацию ценностей добровольческой деятельности и развитие социальной активности среди детей. «Добрые уроки» проходят в более 10 000 образовательных организаций и 2 000 учреждений культуры по всей стране. В рамках акции участники смотрят документальный фильм «Волонтёры будущего», посвящённый детям-добровольцам, обсуждают истории его героев, узнают больше о добровольческой деятельности и возможностях участия в ней.

5 декабря в России отмечается Национальный день добровольца (волонтёра). В 2017 году праздник официально был учреждён Указом Президента Российской Федерации №572. И сегодня по всей стране в четвертый раз проходит Всероссийская акция «Добрые уроки», реализуемая Ассоциацией волонтёрских центров совместно с Российским движением школьников и АНО «Лаборатория социальных коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Акция популяризирует идеи добровольчества среди школьников и способствует развитию гражданского самосознания и активности молодёжи. Лидеры волонтёрских организаций, преподаватели, активисты-старшеклассники проводят познавательные уроки для учеников 4-10-х классов о ценности и пользе гражданской активности, рассказывают об истории добровольческого движения, презентуют современные социальные проекты.

С 2016 года традиционно «Добрые уроки» проходят во всех образовательных организациях нашей страны. За время проведения масштабной акции в ней уже приняли участие более 300 000 школьников.

В этом году Всероссийскую акцию «Добрые уроки» дополнил премьерный показ первой части документального фильма «Волонтёры будущего», снятого АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор». Зрители знакомятся с реальными историями о деятельности добровольцев нашей страны.

В мероприятиях акции в школах Сочи приняли участие почётные гости Международного форума добровольцев. В их числе – первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, заместитель исполнительного координатора Программы «Добровольцы ООН» Тойли Курбанов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, чемпион РФ по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боксу Эльдар Кенкерли, чемпион РФ по футболу, экс-защитник московского «Локомотива» и сборной страны Дмитрий Сенников, спортсмен-бобслеист Дмитрий Труненков, главный врач ГКБ №71 им. Жадкевича, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников, основатель и капитан команды «Звездный Десант», автор проекта «#Спортивная Страна» Злата Чепурная, а также главные герои фильма «Волонтеры будущего» – дети-добровольцы.