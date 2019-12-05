Бут рассказал о сети педофилов в США, куда могли попасть дети из России

Виктор Бут, который отбывает тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев, заявил, что российские дети, усыновленные американскими гражданами и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, передает РИА «Новости».

Бут рассказал, что получил данную информацию от одного из товарищей по заключению в тюрьме Фрэнсиса Шеффера Кокса.

По словам россиянина, Кокса обвинили в подготовке сговора с целью убийства полицейских. Однако Бут утверждает, что реальной причиной ареста Кокса является то, что он «раскопал» компромат на нескольких федеральных чиновников, связанный с педофилией и пропажей детей в Соединенных Штатах.

Со слов Бута, данные чиновники входили в «практически тайную организацию, в которой людей «крестили» не кровью и убийством, как в мафии, а педофилией».

«Это гарантированный компромат, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится», — объяснил Бут.

Кокс также рассказал своему товарищу по заключению, что в полученных им документах он нашел упоминание о нескольких детях с русскими фамилиями и российским происхождением, усыновленных американскими гражданами, которые пропали без вести.

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