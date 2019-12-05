Полиция Екатеринбурге разыскивает 11-летнего мальчика, пропавшего 30 ноября
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В Екатеринбурге полиция разыскивает 11-летнего мальчика, который 30 ноября ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД.
Как отмечается, пропал мальчик 2008 года рождения.
В настоящее время его розыском занимается личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Приметы мальчика: рост - 147 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые, на лице веснушки. По данным полиции, на момент ухода был одет в куртку синего цвета, темные штаны, берцы.
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