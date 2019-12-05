Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курил
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Американская геологическая служба зафиксировала подземные толчки магнитудой 5,6 у побережья Курильских островов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что землетрясение было зарегистрировано около 05.00 по мск. Эпицентр толчков был в 171 км от Курильска.
Также выяснилось, что очаг землетрясение залегал на глубине 35 км.
В настоящее время данных о жертвах, пострадавших, а также о разрушениях пока не поступали.
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