В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам. Издание Sohu перечислило, почему граждан России называют сильными и воинственными.

Как пишет автор материала, во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла заполучить большие территории площадью 25 млн кв. км.

«Осталось 17 миллионов квадратных километров», — добавляет автор.

Еще одной причиной названа экстремальная погода, которая укрепляет российский дух и тело. В частности, зима смогла победить шведов в 1707 году (Северная война против Швеции 1700–1721), Наполеона в 1812 году и не только.

«Их настоящее имя — борющийся народ», — заключает издание.

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