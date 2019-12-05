В Китае признали россиян воинственным народом
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Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам. Издание Sohu перечислило, почему граждан России называют сильными и воинственными.
Как пишет автор материала, во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла заполучить большие территории площадью 25 млн кв. км.
«Осталось 17 миллионов квадратных километров», — добавляет автор.
Еще одной причиной названа экстремальная погода, которая укрепляет российский дух и тело. В частности, зима смогла победить шведов в 1707 году (Северная война против Швеции 1700–1721), Наполеона в 1812 году и не только.
«Их настоящее имя — борющийся народ», — заключает издание.
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