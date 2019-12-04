Крымские власти заявили о возросшем турпотоке с Украины

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что поток украинских туристов на полуостров возрастает с каждым годом, передает РИА «Новости».

По словам Черняка, такая тенденция говорит о признании гражданами соседнего государства российского статуса Крыма.

Отмечается, что туристический поток в Крым впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек. Так, за январь-ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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