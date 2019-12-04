Вильфанд рассказал о декабрьском потеплении в России

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в декабре. Об этом информирует «Российская газета».

По его словам, сейчас во многих частях России температура воздуха ниже нормы. Однако уже к концу рабочей недели температура превысит ее.

Так, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях начнется оттепель. В Красноярском крае столбики термометров будут выше нормы на 12-14 градусов, а в дальнейшем превышение возможно и на 25 градусов.

Вильфанд добавил, что в центральных регионах больших погодных изменений не ожидается, но до конца недели температура в столице днем будет выше нуля. Сильных снегопадов также не предвидится, однако автомобилистам нужно готовиться к возможному ледяному покрытию на дорогах..

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