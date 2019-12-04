Стрелок из Перми был в состоянии наркотического опьянения

Устроивший стрельбу в Перми мужчина находился в состоянии наркотического опьянения в момент совершаемого им преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вел ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения. Оружием завладел незаконно», — говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленник совершил восемь выстрелов. Он стрелял по людям, а также по припаркованным автомобилям.

«Действиями преступника нанесен ущерб имуществу граждан - выстрелами повреждены автомобили», — сообщили в пресс-службе.

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