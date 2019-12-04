Газированные напитки в России могут стать менее сладкими

Члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, а также еще некоторые производители напитков 4 декабря подпишут Кодекс добровольных обязательств, одним из пунктов которого станет снижение содержания сахара в напитках. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Подписать кодекс планируют такие производители как PepsiCo, IDS Borjomi Russia, «Coca-Cola HBC Россия», УК «Черноголовка» и «Холдинг аква».

Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.

По словам президента СПБН Максима Новикова, основная идея кодекса — стимулирование рационального потребления.

Он добавил, что привести продукцию, ее маркировку и характеристику в соответствие с требованиями кодекса компании должны за год.

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