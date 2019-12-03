Арестованный в США россиянин отказался признаваться в мошенничестве
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Задержанный в Соединенных Штатах глава компании KS Engineering (KSE) Олег Никитин, которого подозревают в отмывании денег, не признает свою вину. Об этом сообщило российское посольство в США в Facebook.
В посольстве отметили, что дипломаты держат связь с задержанным. Также в настоящее время известно, что он отрицает обвинения в мошенничестве.
«Продолжим оказывать соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие», — добавили в посольстве.
До этого в Минюсте США сообщили, что суд арестовал двоих граждан России. Предполагается, что они пытались обмануть США, уклоняясь от санкций, принятых «для защиты безопасности страны».
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