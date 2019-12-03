Число пострадавших от хлопка газа в доме под Белгородом возросло до 6
Количество пострадавших из-за хлопка газа в жилом доме в Белогородской области возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что под завалами может находится еще один человек.
Уточняется, что из-под обломков дома спасателям удалось извлечь женщину и еще одного человека живыми. Среди пострадавших нет детей.
В жилом доме в Белогородской области произошел хлопок газа, в результате чего обрушилась стена здания. По предварительным данным, погибших нет.
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