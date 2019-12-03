Число пострадавших от хлопка газа в доме под Белгородом возросло до 6

Количество пострадавших из-за хлопка газа в жилом доме в Белогородской области возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что под завалами может находится еще один человек.

Уточняется, что из-под обломков дома спасателям удалось извлечь женщину и еще одного человека живыми. Среди пострадавших нет детей.

В жилом доме в Белогородской области произошел хлопок газа, в результате чего обрушилась стена здания. По предварительным данным, погибших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В сети появилось видео с места хлопка газа в доме под Белгородом

— Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме под Белгородом

— Газ взорвался в жилом доме под Белгородом