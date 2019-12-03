Посольство РФ ответило на данные об аресте россиян в США

Посольство России в США прокомментировало сообщения об аресте россиян в США по обвинению в попытке обойти санкции. Соответствующая публикация была опубликована в Facebook посольства.

Отмечается, что российские дипломаты находятся на связи с арестованным Олегом Никитиным.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что мужчина находится в изоляторе в штате Джорджия, свою вину он не признает.

Уточняется, что россиянин был арестован в сентябре. С того момента дипломаты также находятся в контакте с его родственниками.

«Продолжим оказывать соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие», — заключили в посольстве.

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