Двое россиян арестованы в США за мошенничество и попытку обойти санкции

Американский суд штата Джорджия арестовал двоих граждан России по делу об отмывании денег и по подозрению в сговоре с целью уйти от международных торговых санкций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Соединенных Штатов.

В ведомстве отметили, что по этому делу проходят всего пять человек: два россиянина и два итальянца, а также один гражданин США.

В заявлении указывается, что глава компании KS Engineering (KSE) Олег Никитин и его сотрудник Антон Черемухин пытались обмануть США, уклоняясь от санкций, принятых «для защиты безопасности страны».

«Это судебное преследование демонстрирует высокий приоритет, который министерство юстиции придает соблюдению ограничений США на экспорт в российскую нефтегазовую отрасль», — объяснила помощник прокурора.

Она добавила, что американская сторона ввела санкционные меры после того, как Крым стал российским.