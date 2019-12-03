К офису украинской партии в Харькове прикрепили гранату

Офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове подвергся нападению вандалов, в результате чего к нему скотчем было прикреплено взрывное устройство. Об этом сообщают украинские СМИ.

Также к двери здания были облиты красной краской.

Представители офиса подчеркнули, что нападение вандалов является 10 по счету за три месяца и четвертым за неделю.

Кроме того, в «Оппозиционной платформе» добавили, что гранату прикрепили к зданию впервые. К офису были вызваны сотрудники полиции и пиротехники. Сейчас работа возобновлена в обычном режиме.

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