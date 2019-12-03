Часы кировского экс-губернатора Белых проданы почти за 475 тысяч рублей

Наручные часы бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее осужденного за взяточничество, были проданы за 474,8 тысячи рублей на повторных торгах, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Росимущества по Удмуртии и Кировской области.

Впервые часы выставлялись на торгах 14 октября с начальной стоимостью 552,7 тысячи рублей, однако не были проданы.

Для повторных торгов, прошедших 3 декабря, их начальная цена была снижена на 15% — до 469,8 тысячи рублей. В торгах приняли участие несколько человек, в результате часы были проданы за 474,8 тысячи рублей.

В Росимуществе также отметили, что реализуют и другое имущество осужденного.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей за взяточничество.

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