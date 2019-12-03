На Ямале девочка с котом в рюкзаке упала с 9 этажа

В Новом Уренгое 7-летняя девочка выпала из окна 9 этажа вместе с котом, который находился в рюкзаке ребенка, сообщает региональное СК.

По предварительным данным, причиной падения стал кот.

Отмечается, что ребенок собирался на прогулку с матерью, однако женщина оставила ребенка в квартире, пообещав, что после ее возвращения они пойдут на прогулку. Девочка тем временем оделась, собираясь гулять, и посадила любимого кота в ранец, который надела на себя. Она решила посмотреть в окно, где ее мать, поскольку та долго не возвращалась. Девочка высунулась на улицу и под действием силы тяжести кота, который начал толкаться в ранце, ребенок перевалился через подоконник и упал вниз.

Девочка угодила в большой мягкий сугроб, ее жизни ничего не угрожает.

СК начал проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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