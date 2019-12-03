«Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному сроку

Верховный суд республики Карелия приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова к пожизненному лишению свободы за убийства девушек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Отмечается, что с учетом мнения государственного обвинителя суд принял решение приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима.

По данным следствия, 19 сентября ударом охотничьего ножа в горло и живот он убил 20-летнюю студентку медицинского колледжа, а на следующий день в центре города перерезал горло 27-летней сотруднице агентства недвижимости.

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