Защита потерпевшей стороны по делу сестер Хачатурян обвинила следствие в однобокости

Эксклюзив

Адвокат потерпевшей стороны по делу сестер Хачатурян Юлия Нитченко в разговоре с «Газетой.Ru» согласилась со словами адвокатов сестер о том, что следствие проходило однобоко.

Кроме того она предположила, что ходатайство защиты о суде присяжных скорее всего будет удовлетворено, поскольку это соответствует устоявшейся практике.

По словам Нитченко, в материалах дела содержится две противоречащие друг другу экспертизы о психологическом состоянии сестер.

Сторона потерпевших намерена оспаривать выводы о том, что обвиняемые были жертвами домашнего насилия.

«Мы подали ходатайство о проведении третьей, дополнительной экспертизы, – сказала Нитченко. – При проведении первого исследования эксперты не задавали никаких вопросов сестрам об их жизни до убийства. Однако они вели образ жизни, который доказывает, что они не были жертвами отца: ходили в школу, приглашали домой друзей».

Юрист также обратила внимание на переписку сестер с подругами, в которой последние, по ее мнению, подстрекают девушек убить отца.

Сторона потерпевших ранее подала ходатайство, что подруг рассмотрели как подстрекателей убийства.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 — им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

28 июля 2018 года девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокаты сестер Хачатурян не согласились с результатами следствия