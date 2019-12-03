Стало известно имя убитой в Испании россиянки
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Генеральное консульство России в Барселоне подтвердило информацию об убийстве местным жителем россиянки в городе Прат-де-Льобрегат. Об этом сообщает РИА «Новости».
Жертвой злоумышленника стала 1978 года рождения гражданка России Сафонова Юлия Александровна.
Отмечается, что женщина являлась уроженкой города Волгодонск Ростовской области.
В Генконсульстве также подтвердили сообщения о том, что тело россиянки было найдено со следами насильственной смерти в квартире, где она проживала.
Дело передано в суд №2 города Прат-де-Льобрегат, отметили в дипмиссии.
В настоящее время проводится расследование.
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