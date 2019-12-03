Адвокаты сестер Хачатурян не согласились с результатами следствия

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Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору, уже ознакомилась с материалами следствия и несогласна с некоторыми его решениями, сообщил «Газете.Ru» адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

По его словам, следствие оставило без внимания тот факт, что Михаил Хачатурян был знаком с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, к которым он обращался при решении личных вопросов.

«Так было, например, когда Хачатуряну грозила комиссия по делам несовершеннолетних и административное наказание за то, что он не допускал дочерей до получения среднего образования. Это было незадолго до трагедии. Тогда Хачатурян смог решить этот вопрос через личные знакомства», – заявил адвокат.

Пакулин отметил, что дальнейшая судьба уголовных дел против сестер будет решена до 28 декабря.

«Прокуратура либо утвердит обвинительное заключение, и тогда начнутся судебные слушания, либо найдет существенные нарушения и вернет дела на дополнительное расследование», — сказал адвокат.

Кроме того, защита младшей сестры подала ходатайство об объединении дел в одно производство, поскольку девушка уже достигла 18 лет и сейчас находится во вменяемом состоянии. СКР выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении подзащитной Пакулина на основании ее невменяемости в момент убийства.

«Рассматривать дела отдельно нецелесообразно, — пояснил адвокат. — Суд будет по два раза слушать одних и тех же участников и свидетелей, изучать одни и те же документы».

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 — им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

28 июля 2018 года девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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