Тигр напал на джип с туристами в Индии
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В Индии в национальном парке Рантхамбор тигр погнался за джипом, в котором находились туристы, передает РИА «Новости».
На видео, снятом одним из пассажиров, видно, как разъяренный хищник преследует автомобиль.
Животное сбавило темп, только когда водитель машины поехал в обратном направлении.
Запись вызвала активное обсуждение среди пользователей сети, большинство из которых заявило о необходимости оставить хищников в покое в их естественной среде обитания.