Тигр напал на джип с туристами в Индии

В Индии в национальном парке Рантхамбор тигр погнался за джипом, в котором находились туристы, передает РИА «Новости».

На видео, снятом одним из пассажиров, видно, как разъяренный хищник преследует автомобиль.

Животное сбавило темп, только когда водитель машины поехал в обратном направлении.

Запись вызвала активное обсуждение среди пользователей сети, большинство из которых заявило о необходимости оставить хищников в покое в их естественной среде обитания.