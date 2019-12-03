СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
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Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, вина за гибель пассажиров была возложена на командира авиалайнера Дениса Евдокимова.
«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — рассказал источник, знакомый с делом.
В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.
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