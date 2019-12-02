Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН.

По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.

Девочка спала в своей коляске, оставленная матерью на время домашних дел. Когда мать вернулась к ребенку, в коляске сидел кот, девочка находилась под ним. Ребенок к тому моменту был уже мертв.

Предварительные данные вскрытия показали, что причиной смерти стала асфиксия, больше никаких травм на теле ребенка не было.

Возбуждено уголовное дело.

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