Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
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В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН.
По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Девочка спала в своей коляске, оставленная матерью на время домашних дел. Когда мать вернулась к ребенку, в коляске сидел кот, девочка находилась под ним. Ребенок к тому моменту был уже мертв.
Предварительные данные вскрытия показали, что причиной смерти стала асфиксия, больше никаких травм на теле ребенка не было.
Возбуждено уголовное дело.
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