Суд Екатеринбурга арестовал сектанта за убийство сына

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 января 2020 года местного жителя по обвиняемого в убийстве своего 9-летнего сына. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Тело несовершеннолетнего мальчика было обнаружено 27 ноября в лесопарке «Юго-Западный» в Чкаловском районе. Ребенок был завернут в простыню и закопан.

По данным Следственного комитета, мальчик умер из-за механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.

Ранее СМИ сообщали, что мальчика убил его отец, который хотел изгнать бесов, а мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину. Оба родителя являются сторонником секты «Ученики Христа».

Главе организации Земфире Гайнуллиной также будет избрана мера пресечения.

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