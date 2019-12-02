Около 100 человек эвакуировали из Лефортовского суда Москвы из-за угрозы взрыва

В Лефортовский районный суд столицы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва, в результате чего были эвакуированы около 100 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что среди эвакуированных посетители и сотрудники суда.

Также, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в ГУМ, ТЦ «Афимолл Сити» и Басманный суд.

«Да, суд эвакуирован. На почту суда поступила информация о том,что здание заминировано», — сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Все объекты, в адрес которых поступили угрозы, в настоящее время проверяются.

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в московские суды с угрозой взрыва, однако все они оказались ложными.

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