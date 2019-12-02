Установлены личности 17 жертв ДТП с автобусом в Забайкалье
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Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Согласно списку, среди 17 жертв аварии двое детей в возрасте 1 года и 2 лет. Личности двух погибших пока не установлены.
Рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга из-за лопнувшего колеса, авария произошла 1 декабря. В результате ДТП погибли 19 человек.
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