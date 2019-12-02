В Англии арестован бывший сообщник лондонского террориста

В английском городе Стоук-он-Трент полиция арестовала бывшего сообщника террориста Усмана Хана, который устроит теракт 29 ноября на Лондонском мосту. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как отмечается, 34-летний Назам Хуссейн задержан «по подозрению в подготовке теракта».

В 2012 году он, Усман Хан и еще семь человек были приговорены к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Их выпустили на свободу в декабре 2018 года.

По словам представителя полиции графства Уэст Мидлендс, пока нет данных о связи между арестом Хуссейна и нападением на Лондонском мосту.

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