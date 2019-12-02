Россиян предупредили о «пятнистых» осадках в декабре

И.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на декабрь, отметив, что осадки будут носить неравномерный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также заявил, что на 40% территории России, а именно в Северо-Западном федеральном округе, Приволжском округе, на западе Центрального округа и средней Сибири,а также в Западной Сибири температурный режим будет выше нормы.

Однако он подчеркнул, что россиян ожидают перепады, поскольку температура воздуха будет «скачкообразной». Кроме того, по его словам, распределение осадков будет более «пятниствое», поскольку в некоторых регионах России, например Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, прогнозируется дефицит осадков, а в Иркутске, Барнауле, Томской области и в Красноярске, Кемерово, Братске осадки будут избыточными.

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