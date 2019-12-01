Митинги грузинской оппозиции пройдут в регионах

Объединенная оппозиция Грузии намерена провести акции протеста в регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из лидеров оппозиционеров Георгия Вашадзе.

По последней информации, протесты в регионах начнутся на следующей неделе с города Кутаиси, где пройдет масштабное шествие.

Также Вашадзе заявил, что перед началом региональных протестов оппозиция предпримет очередную попытку заблокировать здание парламента в Тбилиси.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

18 ноября оппозиционные силы блокировали здание парламента, что привело к силовому разгону протестующих. 25 ноября оппозиция вновь организовала митинг у парламента, который также разогнал спецназ.

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