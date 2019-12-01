Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска

В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что в медучреждении работали три врача, двоим из которых больше 70 лет. В ноябре они написали заявление об увольнении по собственному желанию. Заведующий отделением, он же врач-инфекционист, сейчас находится на больничном, после которого, по данным издания, планирует также уволиться.

Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.

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