Самолет рейса Москва-Сочи сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет, следующий из Москвы в Сочи, вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как уточняется, лайнер вылетел из аэропорта «Шереметьево», после чего на какое-то время совершил посадку в аэропорту «Платов».

Отмечается, что в Сочи самолет должен прибыть в 10:40 мск.

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