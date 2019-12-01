Самолет рейса Москва-Сочи сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
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Самолет, следующий из Москвы в Сочи, вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как уточняется, лайнер вылетел из аэропорта «Шереметьево», после чего на какое-то время совершил посадку в аэропорту «Платов».
Отмечается, что в Сочи самолет должен прибыть в 10:40 мск.
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