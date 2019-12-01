Свыше 20 рейсов отменено и задеражано в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По данным на 08.45 по мск., во Внуково семь рейсов задержано и три отменено.
В свою очередь в Домодедово четыре рейса задержано и семь отменено.
Кроме того, в Шереметьево задержано только два рейса.
При этом в Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.
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