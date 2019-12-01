60% случаев заражения ВИЧ связаны с гетеросексуальными контактами
В Роспотребнадзоре заявили, что почти 60% случаев заражения ВИЧ в 2019 году связаны с гетеросексуальными контактами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами. Так, в первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами. Еще 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% гомосексуальными контактами.
Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что среди всех инфицированных ВИЧ 37% составляют женщины и 63% мужчины. Кроме того, за весь период регистрации ВИЧ вирус подтвержден у более 10 тысяч детей, которые родились от ВИЧ-инфицированных матерей.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом.
Ранее в ВОЗ сообщили, что у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году.
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