В РПЦ выразили обеспокоенность многочисленными предложениями об аборте

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил беспокойства из-за большого количества предложений врачей сделать аборт беременным женщинам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, женщины на исповеди рассказывают, что вначале беременности, когда у них появляются проблемы, они обращаются к врачам. Врачи в свою очередь начинают запугивать женщин, что ребенок может родиться с врожденными болезнями.

«Потом, если они преодолеют это давление со стороны врачей, эти женщины в большинстве случаев рождают здоровых и крепких детей», — сказал он.

Также митрополит указал на большое количество предложений сделать аборт, заявив, что «это по сути дела поставлено на поток».

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