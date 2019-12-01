В РПЦ выразили обеспокоенность многочисленными предложениями об аборте
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил беспокойства из-за большого количества предложений врачей сделать аборт беременным женщинам. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, женщины на исповеди рассказывают, что вначале беременности, когда у них появляются проблемы, они обращаются к врачам. Врачи в свою очередь начинают запугивать женщин, что ребенок может родиться с врожденными болезнями.
«Потом, если они преодолеют это давление со стороны врачей, эти женщины в большинстве случаев рождают здоровых и крепких детей», — сказал он.
Также митрополит указал на большое количество предложений сделать аборт, заявив, что «это по сути дела поставлено на поток».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В РПЦ уточнили, какой аборт не является грехом
— Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
— «По семь человек рожать»: что патриарх Кирилл предложил россиянам