Белгородского учителя не уволят за драку с учеником
В департаменте образования Белгородской области заявили, что учитель городской школы №15 не будет уволен за драку с учеником. Об этом сообщает портал Бел.Ru.
По последней информации, преподаватель получит дисциплинарное взыскание.
Отмечается, что участники и свидетели драки дали показания полиции, в школе проводится проверка. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних назначено на 2 декабря.
Ранее в сети появилось видеозапись потасовки между одним из учеников и преподавателем белгородской школы, после чего появилась информация о том, что учитель будет уволен.
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