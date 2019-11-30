В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах. Об этом написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

По словам Ортагус, закон был принят российским парламентом «на скорую руку». Она отметила, что новые правила могут быть использованы для подавления в России «независимых голосов».

Представитель госдепа призвала Россию уважать обязательства по обеспечению свободы слова.

Ранее стало известно, что Совет федерации одобрил закон, который позволять признавать физических лиц, получающих финансирование из-за границы, иностранными агентами.

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