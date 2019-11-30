Почти тонну героина задержали на таможне Азербайджана

В Азербайджане предотвратили транзит рекордного груза героина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны.

По данным комитета, гражданин Азербайджана Рамиз Гусейнов пытался незаконно провезти через территорию страны 933,115 кг героина. Он был задержан сотрудниками Главного южного таможенного управления.

Отмечается, что наркотик перевозили из Ирана на Украину.

В комитете рассказали, что героин был упакован в прямоугольные коробочки и спрятан в палетках с фруктами.

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