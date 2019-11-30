Врачи рассказали о лечении девочки с «маской Бэтмена»

Краснодарский хирург Павел Попов, который занимается удалением родимого пятна в виде «маски Бэтмена» на лице американской девочки Луны Феннер, рассказал о первых результатах лечения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в программу лечения было включено удаление родимого пятна на лбу, а также обработка ресничных краев век.

Он отметил, что последнее хирургическое вмешательство — «самое сложное из самого сложного», а на лбу провести операцию было проще.

«Эпителизация на веках и на лбу закончена», — добавил Попов.

Ранее этот врач предложил прооперировать американскую девочку с диагнозом меланоцитарный невус. После этого ее мать привезла Феннер на лечение в Россию.

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