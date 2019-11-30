В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
close
В Сланцевском районе Ленинградской области местная жительница случайно обнаружила скелетированные останки своей 81-летней бабушки, которая пропала в октябре 2019 года. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства «Дружба» 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Прибывшие на место правоохранители нашли рядом с останками рюкзак с 324 тыс. рублей, а также трость и вещи умершей.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Изувеченное тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
— Останки шести человек обнаружили в ходе земляных работ в Москве