В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

В Сланцевском районе Ленинградской области местная жительница случайно обнаружила скелетированные останки своей 81-летней бабушки, которая пропала в октябре 2019 года. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства «Дружба» 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.

Прибывшие на место правоохранители нашли рядом с останками рюкзак с 324 тыс. рублей, а также трость и вещи умершей.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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