Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от норвежских властей

Осужденный в России за шпионаж в пользу Норвегии Фруде Берг заявил, что потребует компенсацию от норвежских властей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NRK.

По словам Берга, ему пришлось столкнуться со множеством расходов, что стало бременем для него и его семьи.

«Что до компенсации ­­–— то в конечном итоге мы выставим им счет», — заявил бывший пограничный комиссар.

Берг отметил, что потребует около 820 тыс. норвежских крон ($90 тыс.) — сумму, предназначенные ему за его последнюю командировку в России и компенсация за проведенные в тюрьме дни.

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