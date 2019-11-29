Дело о взятке возбудили против экс-главы Кирова

Следователи Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, которого подозревают в получении взятки в размере 7,8 млн руб. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, в 2014-2016 годах Быков, будучи в должности главы Кирова, получил взятку от одного из предпринимателей города. Взамен этого он обещал обеспечить покровительство со стороны должностных лиц городской администрации, а также заключить договора с «Автотранспортным предприятием» на поставку топлива независимо от его качества.

В настоящее время проводятся обыски.

Владимир Быков в 2007 году был избран главой города Кирова. С 2016 по 2019 год был председателем Заксобрания Кировской области. 25 октября 2019 года досрочно сложил полномочия председателя и депутата.

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