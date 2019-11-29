Суд Неаполя перевел россиянина Коршунова на домашний арест
Апелляционный суд Неаполя дал согласие на изменение меры пресечения топ-менеджеру Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и гражданину России Александру Коршунову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Джана Доменико Кайяцца.
«Есть согласие на домашний арест с электронным браслетом», — сказал правозащитник.
Как отмечается, россиянин не может немедленно покинуть камеру, так как в наличии нет электронного браслета, когда он появится, неизвестно.
В ходе заседания суда Коршунов также сказал, что согласен на экстрадицию в Россию, где он обвиняется в мошенничестве.
6 декабря состоится суд относительно экстрадиции россиянина в США.
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