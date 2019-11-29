Одинокий итальянец-гей удочерил девочку, от которой отказались 20 семей

В Италии отец-одиночка Лука Трапанезе, которому 41 год, удочерил девочку с синдромом Дауна, от которой до этого отказались 20 семей, пишет Daily Mail.

Он принял решение, удочерить девочку Альбу, когда ей было 13 дней.

Отмечается, что в Италии обычно не разрешают быть опекунами одиноким гомосексуальным мужчинам. Лука рассказал, что социальные службы дали ему возможность усыновить только ребенка с особыми потребностями или поведенческими проблемами.

Мужчина рассказал, что с 14 лет является волонтером и работает с детьми-инвалидами, поэтому такая перспектива его не пугала.

По его словам, Альба сделала его счастливым и он не считает ее особенность болезнью.

Трапанезе ведет страницу в Instargam, где рассказывает о жизни с дочерью. За ними следят более 136 тысяч человек.