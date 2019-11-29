Прокуратура проводит проверку после отказа клиник делать аборты

В Самарской области прокуратура проводит проверку после того, как ряд частных клиник отказались проводить аборты после обращения министерства здравоохранения региона, передает РИА «Новости».

Уточняется, что минздрав области ранее сообщил, что в 10 из 31 частной клиники после обращения ведомства отказались от проведения абортов.

Ведомство, поясняя свое обращение, отметило, что в регионе в государственных учреждениях присутствует практика психологического консультирования беременных, которые приходят делать аборт. После консультации им дается несколько дней, чтобы подумать.

В результате, по данным минздрава, за девять месяцев от прерывания беременности отказались 18,6% обратившихся.